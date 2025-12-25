В КНР вагон-платформу на магнитной тяге разогнали до 700 км/ч за 2 секунды

Китайским инженерам удалось разогнать многотонную вагон-платформу на электромагнитной тяге до 700 км/ч всего за две секунды, сообщает Центральное телевидение Китая.
Там отметили, что такой результат стал мировым рекордом для подобных конструкций.
Платформа на магнитной подушке достигла скорости в 700 км/ч на 400-метровой испытательной линии, после чего остановилась.
Технология разработана сотрудниками Оборонного научно-технического университета, находящегося в городе Чанша в провинции Хунань. На исследования в сфере магнитной левитации ушло 10 лет.
«Разработка открывает новые возможности для развития вакуумного транспорта на электромагнитной тяге и предлагает новые методы для запуска и испытаний аэрокосмической техники», — отмечает Центральное телевидение Китая.
