В КНР вагон-платформу на магнитной тяге разогнали до 700 км/ч за 2 секунды

Платформа на магнитной подушке за две секунды достигла скорости в 700 км/ч на 400-метровой испытательной линии.

Источник: Аргументы и факты

Китайским инженерам удалось разогнать многотонную вагон-платформу на электромагнитной тяге до 700 км/ч всего за две секунды, сообщает Центральное телевидение Китая.

Там отметили, что такой результат стал мировым рекордом для подобных конструкций.

Платформа на магнитной подушке достигла скорости в 700 км/ч на 400-метровой испытательной линии, после чего остановилась.

Технология разработана сотрудниками Оборонного научно-технического университета, находящегося в городе Чанша в провинции Хунань. На исследования в сфере магнитной левитации ушло 10 лет.

«Разработка открывает новые возможности для развития вакуумного транспорта на электромагнитной тяге и предлагает новые методы для запуска и испытаний аэрокосмической техники», — отмечает Центральное телевидение Китая.

Ранее в Китае учёные обнаружили пользу свиного сала для обмена веществ и похудения.