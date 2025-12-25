Россиян предупредили о мошеннических схемах с предоплатой за «подарок»

В России распространяется новая мошенническая схема, в которой пользователю приходят сообщения о выигрыше гаджета, сертификата на крупную сумму или путевки. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
Эксперт уточнил, что если в подобных письмах требуется предоплата — это обман. Силаев напомнил, что настоящие выигрыши не требуют никаких денег.
По его словам, мошенники также создают фальшивые фонды благотворительности. Эксперт призвал обязательно проверять всю информацию об организациях и изучать их историю.
Силаев также посоветовал быть осторожнее с праздничными рассылками, которые могут содержать вредоносные ссылки.
— Всегда проверяйте отправителя — официальное письмо приходит с корпоративного домена, а не с личного почтового ящика. Не поддавайтесь на давление и фразы о срочности. Для платежей используйте безопасные способы оплаты, такие как кредитные карты или проверенные платежные системы, которые предоставляют дополнительную защиту, — отметил эксперт в беседе с RT.
Помимо этого, в преддверии Нового года мошенники стали использовать популярную праздничную игру «Тайный Санта» для кражи личных данных и установки вредоносного ПО.
Также в России участились случаи мошенничества с онлайн-продажей популярных праздничных продуктов — красной рыбы и икры. Преступники создают в мессенджерах поддельные аккаунты-однодневки, где предлагают семгу, форель, горбушу и икру по заманчиво низким ценам.