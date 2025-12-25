Аналитики рассказали, сколько работающих россиян испытывают симптомы выгорания

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что положено работнику, замещающему другого сотрудника. При этом дополнительное время, которое сотрудник тратит на выполнение чужих обязанностей, не должно превышать четыре часа в день.