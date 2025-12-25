Аналитики рассказали, сколько работающих россиян испытывают симптомы выгорания

Аналитики Русской школы управления (РШУ) провели исследование и выяснили, что симптомы выгорания в конце текущего года испытывают 48 процентов респондентов.
При этом 68 процентов опрошенных рассказали о постоянном чувстве усталости.
— На втором месте — регулярное перенапряжение и стресс (62 процента), на третьем — раздражительность (55 процентов), — говорится в исследовании.
Еще 41 процент респондентов рассказали, что задумываются о кардинальной смене сферы деятельности, а 40 процентов отмечают снижение работоспособности, передает RT.
Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что положено работнику, замещающему другого сотрудника. При этом дополнительное время, которое сотрудник тратит на выполнение чужих обязанностей, не должно превышать четыре часа в день.
Работодатели в России стали избегать приема на работу курящих соискателей, ссылаясь на снижение производительности труда, рассказал HR-эксперт Гарри Мурадян. Однако, согласно законодательству, увольнение сотрудника лишь по причине его курения невозможно.