Мужчина в Петербурге привёз львенка в груминг-салон на стрижку когтей

Житель Санкт-Петербурга привёз львёнка в один из груминг-салонов с просьбой подстричь ему когти. После процедуры сотрудники салона опубликовали в соцсетях пост с фотографией животного, вызвавший широкий резонанс.
«Ты работаешь грумером, под вечер приходит онлайн-заявка на “подстричь когти кошке весом больше 5 кг”. И приходит лев», — написали авторы публикации.
Пост мгновенно вызвал бурную реакцию. Пользователи обвинили владельца львёнка в жестоком обращении с животным, а также раскритиковали работников салона за то, что они не вызвали полицию или службу по защите животных, а вместо этого выложили видео хищника в Сеть.
Журналисты издания 78.ru связались с представительницей салона, которая рассказала, никакой предварительной записи не было. По её словам, человек просто зашёл с улицы и попросил подстричь когти.
«К нам зашли просто с улицы, попросили подстричь когти. К нам не записывались, мы не знаем никаких данных людей. Это просто маленький львенок. Нам показалось это милым», — сообщила она.
Накануне в парке львов «Земля Прайда» в Московской области появился памятник в память о львёнке Тайсоне, погибшем после издевательств и травм.