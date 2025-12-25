Каждая третья омская компания звала назад уволившихся сотрудников

Каждая третья омская компания за последний год приглашала уволившихся сотрудников вернуться, однако далеко не все подобные попытки были успешны. Такие данные получили аналитики сайта по поиску работы SuperJob, проведя опрос среди омичей.
Почти половина омских сотрудников (47%) когда-либо получали от прежнего работодателя предложение вернуться. Впрочем, судя по ответам респондентов, отказов на такие предложения больше, чем согласий. Омичек приглашают вернуться чаще (54% против 40% среди мужчин), однако и отказываются горожанки активнее. Сотрудников с солидным опытом работы зовут на старое место чаще, чем молодежь до 34 лет. Больше всего же тех, кого уговаривают вернуться, среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц (54%), однако возвращаются они реже всех.
Увольняются омичи из-за низкого заработка, неадекватного руководства и отсутствия карьерного роста, а возвращаются на прежнее место работы не только за деньгами, но и за стабильностью или к дружному коллективу. Работники чаще всего соглашались вернуться, если прежний работодатель предлагал достойную зарплату. Немаловажную роль играют стабильность предприятия и хорошие отношения между коллегами. Те же, кто отказывался от возвращения, в первую очередь называли причиной маленький заработок и неподходящие условия труда.
Готовы вернуться на прежнее место работы сегодня 23% опрошенных омичей. Наиболее открыты для подобных предложений сотрудники в возрасте 35—45 лет (32%). Главным условием для возврата большинство называет повышение зарплаты (52%). На втором месте — улучшение условий труда (13%), на третьем — смена руководства (9%).