Каждая третья омская компания звала назад уволившихся сотрудников

Почти половина омских сотрудников (47%) когда-либо получали от прежнего работодателя предложение вернуться. Впрочем, судя по ответам респондентов, отказов на такие предложения больше, чем согласий. Омичек приглашают вернуться чаще (54% против 40% среди мужчин), однако и отказываются горожанки активнее. Сотрудников с солидным опытом работы зовут на старое место чаще, чем молодежь до 34 лет. Больше всего же тех, кого уговаривают вернуться, среди респондентов с зарплатой от 150 тысяч рублей в месяц (54%), однако возвращаются они реже всех.