Жители Башкирии выиграли в лотереи более 123 миллионов рублей

По итогам года жители Башкирии выиграли в государственных лотереях, которые проводит Минфин России, более 123 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе оператора всероссийских лотерей.
Согласно предоставленным данным, за этот период в регионе появилось восемь новых лотерейных миллионеров. Помимо них, призы разных категорий достались еще 111 тысячам жителей Башкирии.
В целом по стране игры этого бренда сделали миллионерами 962 россиянина. Общая сумма их выигрышей приблизилась к отметке в 2,9 миллиарда рублей.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.