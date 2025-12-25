Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Башкирии выиграли в лотереи более 123 миллионов рублей

Суммарный выигрыш жителей Башкирии в государственных лотереях превысил 123 млн рублей.

Источник: Комсомольская правда

По итогам года жители Башкирии выиграли в государственных лотереях, которые проводит Минфин России, более 123 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе оператора всероссийских лотерей.

Согласно предоставленным данным, за этот период в регионе появилось восемь новых лотерейных миллионеров. Помимо них, призы разных категорий достались еще 111 тысячам жителей Башкирии.

В целом по стране игры этого бренда сделали миллионерами 962 россиянина. Общая сумма их выигрышей приблизилась к отметке в 2,9 миллиарда рублей.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.