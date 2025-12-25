Создан сервис, позволяющий изучать состав минералов на Земле и в космосе

Сервис создавали ученые из ИГМ СО РАН, Института геохимии им. А. П. Виноградова СО РАН (Иркутск) и Минералогического музея им. А. Е. Ферсмана РАН (Москва). Как пояснили в пресс-службе, флюидные и расплавные включения — микроскопические капельки и пузырьки в минерале хозяине, содержащие газы, жидкости и мельчайшие кристаллики минералов. Их анализ позволяет выяснить, как формировались руды и эволюционировала магма, а также прогнозировать местонахождение новых месторождений меди, свинца, лития, золота и других важных металлов.