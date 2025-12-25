В Москве началось прощание с народным артистом РФ Анатолием Лобоцким

На Основной сцене Московского академического театра им. Владимира Маяковского началась церемония прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким.
Прощание проходит в открытом режиме, но, по желанию семьи артиста, было запрещено вести съемку. Проститься с Анатолием Лобоцким пришли коллеги, друзья и родные.
Планируется, что панихида закончится в 11:00 мск. После этого актера похоронят на Троекуровском кладбище.
Напомним, народный артист России, актёр театра и кино Анатолий Лобоцкий умер 20 декабря. Ему было 66 лет. Артист довольно долго болел, поэтому внезапной кончина звезды не была, болезнь взяла своё.
Позже выяснилось, что причиной смерти Лобоцкого был рак. Артист доживал последние дни в одиночестве в съемной квартире на Серпуховской. При этом у него была насыщенная личная жизнь.
Накануне стало известно, что Анатолия Лобоцкого похоронят 25 декабря на Троекуровском кладбище.