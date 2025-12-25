Ричмонд
На Солнце 25 декабря возможен рост вспышечной активности

Ученые при этом отмечают, что скорость солнечного ветра уменьшается, поэтому «геомагнитная обстановка за последние сутки заметно успокоилась».

МОСКВА, 25 декабря. /ТАСС/. Умеренный рост вспышечной активности возможен на Солнце 25 декабря. Об этом сообщает лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Прогноз на сутки: геомагнитная обстановка — спокойная. Вспышечная активность — возможен умеренный рост», — говорится в сообщении.

Уточняется, что скорость солнечного ветра уменьшается, поэтому «геомагнитная обстановка за последние сутки заметно успокоилась».

Но, по словам ученых, постепенно возвращаются солнечные пятна. «Фоновый уровень излучения Солнца вернулся на уровень, превышающий порог C-класса, что свидетельствует о росте общего энерговыделения в короне. На левом (восточном) краю Солнца есть признаки выхода на видимую с Земли сторону новой крупной активной области — над диском наблюдаются яркие петли. Размеры и активность этого центра пока не ясны и, возможно, прояснятся в течение суток», — отмечается в сообщении.