На Солнце 25 декабря возможен рост вспышечной активности

Но, по словам ученых, постепенно возвращаются солнечные пятна. «Фоновый уровень излучения Солнца вернулся на уровень, превышающий порог C-класса, что свидетельствует о росте общего энерговыделения в короне. На левом (восточном) краю Солнца есть признаки выхода на видимую с Земли сторону новой крупной активной области — над диском наблюдаются яркие петли. Размеры и активность этого центра пока не ясны и, возможно, прояснятся в течение суток», — отмечается в сообщении.