В Осинском районе простятся с Кириллом Матюшиным, который погиб в зоне СВО

В апреле 2025 года рядовой Матюшин подписал контракт и отправился защищать Отечество. Последний раз Кирилл выходил на связь 5 декабря. А уже на следующий день погиб. Во время прохождения службы получил звание «ефрейтор», был представлен к награждению медалью «За отвагу Родине».