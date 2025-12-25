В Осинском районе простятся с Кириллом Матюшиным, который погиб в зоне СВО

Военнослужащий Кирилл Матюшин из Осинского района героически погиб в зоне специальной военной операции. Печальная весть оттуда пришла 6 декабря 2025 года.
— 27-летний боец после окончания школы работал в буровой отрасли. Затем создал свою семью — с женой они воспитывали четырех детей, — сообщил в своем телеграм-канале мэр района Борис Хошхоев.
В апреле 2025 года рядовой Матюшин подписал контракт и отправился защищать Отечество. Последний раз Кирилл выходил на связь 5 декабря. А уже на следующий день погиб. Во время прохождения службы получил звание «ефрейтор», был представлен к награждению медалью «За отвагу Родине».
Администрация Осинского муниципального района выразила соболезнования родным Кирилла Матюшина. Прощание с ним состоится 26 декабря в 12:00 в поселке Приморский.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что боец Александр Протасов из Осинского района погиб в зоне СВО.