Следователи Сургута возбудили уголовное дело после избиения подростка в подъезде

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «хулиганство».
Следственный комитет Сургута (ХМАО) возбудил уголовное дело по статье «хулиганство» после избиения подростка в подъезде Сургута группой сверстников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Видео с избиением школьника появилось в соцсетях вечером 24 декабря.
На записи один из подростков несколько раз бьет по лицу сверстника. По словам автора поста, расправу над школьником учинили из-за того, что он отказался воровать.