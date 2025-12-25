Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Следователи Сургута возбудили уголовное дело после избиения подростка в подъезде

Следственный комитет Сургута (ХМАО) возбудил уголовное дело по статье «хулиганство» после избиения подростка в подъезде Сургута группой сверстников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «хулиганство».

Следственный комитет Сургута (ХМАО) возбудил уголовное дело по статье «хулиганство» после избиения подростка в подъезде Сургута группой сверстников. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следственными органами СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства. Видео с избиением школьника появилось в соцсетях вечером 24 декабря.

На записи один из подростков несколько раз бьет по лицу сверстника. По словам автора поста, расправу над школьником учинили из-за того, что он отказался воровать.