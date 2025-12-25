Врач Кашух: Злоупотребление тяжелой пищей на Новый год может привести к язве

После праздников проблемы с желудочно-кишечным трактом чаще всего вызывают тяжелые и жирные блюда, а также неправильно приготовленные холодные закуски. Об этом сообщила гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.
По ее словам, вред здоровью наносят неконтролируемый аппетит и отсутствие меры. Среди продуктов с праздничного стола особенно опасны тяжелые и жирные блюда, которые в сочетании с алкоголем могут спровоцировать обострение хронических болезней ЖКТ, включая панкреатит, холецистит и язвенную болезнь.
Кашух пояснила, что опасность может представлять любая еда при нарушении правил приготовления и хранения. Особое внимание нужно уделять заливным блюдам, рыбе и холодцу, которые при неправильной обработке создают среду для размножения бактерий.
Эксперт рекомендовала тщательно проваривать такие продукты и быстро охлаждать их. Если оставлять их при комнатной температуре на несколько часов, внутри плотной студенистой массы сохраняются условия, способствующие росту микробов, что значительно увеличивает риск пищевого отравления, передает РИАМО.
Кашух также рассказала, что традиционные новогодние салаты, вроде оливье и селедки под шубой, не относятся к здоровой пище, но их можно есть в небольшом количестве в праздник.