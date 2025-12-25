Уральский полпред Жога осуществил новогоднюю мечту школьника из ХМАО

9-летний Дима мечтал попробовать себя в роли пилота.
Полпред президента России в УрФО Артем Жога исполнил мечту 9-летнего Димы из Нефтеюганска, который участвовал в акции «Елка желаний». Школьник побывал в кабине самолета и примерил на себя роль пилота. Об этом Жога сообщил в своем telegram-канале.
«Юный житель Нефтеюганска впервые побывал в кабине самолета и почувствовал себя настоящим пилотом. Мальчик с удовольствием нажимал на кнопки, изучал правила и задавал вопросы настоящему летчику. Уверен, что о таком мечтают не только дети, но и взрослые», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин исполнил мечту пятилетнего Тимура из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли инспектора ДПС. Мальчик побывал в Москве, где вместе с патрулем проинспектировал столичные трассы. После этого Тимур поговорил с президентом России по телефону.