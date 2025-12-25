Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Уральский полпред Жога осуществил новогоднюю мечту школьника из ХМАО

Полпред президента России в УрФО Артем Жога исполнил мечту 9-летнего Димы из Нефтеюганска, который участвовал в акции «Елка желаний». Школьник побывал в кабине самолета и примерил на себя роль пилота. Об этом Жога сообщил в своем telegram-канале.

9-летний Дима мечтал попробовать себя в роли пилота.

Полпред президента России в УрФО Артем Жога исполнил мечту 9-летнего Димы из Нефтеюганска, который участвовал в акции «Елка желаний». Школьник побывал в кабине самолета и примерил на себя роль пилота. Об этом Жога сообщил в своем telegram-канале.

«Юный житель Нефтеюганска впервые побывал в кабине самолета и почувствовал себя настоящим пилотом. Мальчик с удовольствием нажимал на кнопки, изучал правила и задавал вопросы настоящему летчику. Уверен, что о таком мечтают не только дети, но и взрослые», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что Владимир Путин исполнил мечту пятилетнего Тимура из ХМАО, который хотел попробовать себя в роли инспектора ДПС. Мальчик побывал в Москве, где вместе с патрулем проинспектировал столичные трассы. После этого Тимур поговорил с президентом России по телефону.