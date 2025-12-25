Синоптики сказали про ветер и до −6 градусов в Беларуси на Рождество 25 декабря. Подробности сообщает портал pogoda.by.
Согласно прогнозу синоптиков, в четверг, 25 декабря, ожидается облачная погода. По северо-востоку возможен небольшой снег, а в северных районах страны — с мокрым снегом. На отдельных участках дорог гололедица, местами по северу слабый гололед. Ветер окажется западный, по северу порывистый, а местами по стране сильный порывистый. Температура воздуха окажется от 0 до −6 градусов.
В Минске будет облачно, без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер будет западный. Утром температура воздуха составит от −3 до −4 градусов, а днем и вечером — от −2 до −3 градусов.
Ранее мы собрали, что изменится в здравоохранении Беларуси в 2026: программа 5П, цифровой кабинет пациента, единая медкарта, электронный больничный, очереди в поликлинике и на замену сустава, вторая попытка ЭКО.
Тем временем мы узнали, что можно и нельзя делать на Рождество Христово 25 декабря у католиков и протестантов.
А еще мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.