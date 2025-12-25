Казахстан на три месяца запретит экспорт моркови

По данным Бюро национальной статистики, Казахстан за 9 месяцев 2025 года экспортировал в 4,8 раза больше моркови, чем за аналогичный период прошлого года. Всего республика отправила на экспорт 86 тыс. тонн овоща. Главными покупателями моркови, выращенной в республике, стали Россия, Кыргызстан, Белоруссия и Таджикистан.