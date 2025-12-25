Омских крестьян просят скорее определиться с навозом от своих коров

Управление Россельхознадзора по Омской области напоминает, что до завершения кампании по приему уведомлений об отнесении навоза к побочным продуктам животноводства остается 5 дней. Крайний срок подачи документов — 31 декабря. Ведомство информирует, что на данный момент к ним поступило всего 350 уведомлений от юридических лиц и фермеров региона. Специалисты управления настоятельно рекомендуют омским крестьянам безотлагательно рассказать о количестве навоза от собственных животных. Без уведомления все образуемые вещества признаются отходами, что влечет сложную процедуру утилизации и штрафные санкции при нарушениях.