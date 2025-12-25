В Тюмени не стали отменять уроки для школьников второй смены

Занятия для учеников второй смены в тюменских школах отменять не стали.
Администрация Тюмени не стала объявлять из-за морозов актированный день для учеников школ второй смены. Информация об этом указана на официальном сайте мэрии.
«Сегодня учебные занятия второй смены в общеобразовательных учреждениях города Тюмени по климатическим условиям не отменяются», — сообщает администрация города.
Утром 25 декабря связи с пониженной температурой наружного воздуха очные занятия для учащихся 1−4-х классов первой смены в школах Тюмени отменили. В Тобольске — с 1-го по 9-й классы.
В Тюменскую область пришли кратковременные мороза. В период с 24 по 26 декабря температура воздуха местами будет опускаться ниже −39 градусов.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тобольске из-за мороза отменили занятия в школах для учеников 1 — 11 классов второй смены. Днем 25 декабря температура воздуха в городе опустилась ниже 35 градусов.