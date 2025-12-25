Россияне взяли кредитов на 4 триллиона в 2025 году

Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее предложила расширить программу семейной ипотеки. С такой просьбой она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам Останиной, программу нужно расширить на все сделки с жильем на вторичном рынке во всех регионах РФ.