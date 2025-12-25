Россияне взяли кредитов на 4 триллиона в 2025 году

По словам Хуснуллина, самой востребованной стала семейная ипотека.
В России за 2025 год было выдано более 912 тысяч ипотечных кредитов. Об этом заявил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.
«По итогам 2025 года будет выдано более 912 тыс. ипотечных кредитов на сумму 4,1 трлн рублей», — сказал он на заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Его слова приводит «ТАСС». Как уточнил Хуснуллин, самой востребованной стала программа семейной ипотеки.
Председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина ранее предложила расширить программу семейной ипотеки. С такой просьбой она обратилась к премьер-министру Михаилу Мишустину. По словам Останиной, программу нужно расширить на все сделки с жильем на вторичном рынке во всех регионах РФ.