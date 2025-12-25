В Братске школьники уйдут на каникулы раньше из-за вспышки ОРВИ

В Братске школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, ученики начнут отдыхать уже с 26 декабря. При этом детские сады пока продолжат работать в обычном режиме, но по утрам все дети проходят осмотр.