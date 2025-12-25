В Братске школьники уйдут на каникулы раньше из-за вспышки ОРВИ

В Братске школьники уйдут на зимние каникулы на неделю раньше из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщили КП-Иркутск в пресс-службе городской администрации, ученики начнут отдыхать уже с 26 декабря. При этом детские сады пока продолжат работать в обычном режиме, но по утрам все дети проходят осмотр.
— Тот, кто не вакцинировался, столкнулся с агрессивным течением болезни: высокая температура в течение 5−6 дней, головная и мышечная боли, а также другие симптомы, — рассказала заместитель мэра по социальным вопросам Марина Зубакова.
В этом году дети стали болеть ОРВИ и гриппом на 40% чаще, чем в прошлом. Например, в декабре 2024 года заболели 3108 детей, а в декабре 2025-го — уже 5146. А за последние три дня к врачам обратилось целых 1243 ребенка.