В Сургуте у школьников отменили уроки из-за морозов

Школьники не пошли на уроки из-за морозов 25 декабря.
В сургутских школах (ХМАО) из-за морозов отменили занятия с 1 по 11 классы второй смены. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале.
«Актированный день. В связи с низкой температурой воздуха 25.12.2025 в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1−11 классов 2 смены», — говорится в сообщение.
Актировка 25 декабря также была объявлена и у школьников первой смены. Утром температура воздуха колебалась от −27 до −36 градусов.