Ричмонд
+5°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сургуте у школьников отменили уроки из-за морозов

В сургутских школах (ХМАО) из-за морозов отменили занятия с 1 по 11 классы второй смены. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале.

Школьники не пошли на уроки из-за морозов 25 декабря.

В сургутских школах (ХМАО) из-за морозов отменили занятия с 1 по 11 классы второй смены. Об этом сообщила администрация города в своем telegram-канале.

«Актированный день. В связи с низкой температурой воздуха 25.12.2025 в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургута отменяются занятия для 1−11 классов 2 смены», — говорится в сообщение.

Актировка 25 декабря также была объявлена и у школьников первой смены. Утром температура воздуха колебалась от −27 до −36 градусов.