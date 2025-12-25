Представляются сотрудниками брокерских компаний: мошенники начали выманивать деньги инвесторов под предлогом проверок

В МВД России обратили внимание на новую схему обмана, которая нацелена на клиентов инвестиционных и брокерских компаний. Преступники действуют под видом их сотрудников или даже руководителей. Об этом предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ министерства.