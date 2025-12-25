Представляются сотрудниками брокерских компаний: мошенники начали выманивать деньги инвесторов под предлогом проверок

В МВД России обратили внимание на новую схему обмана, которая нацелена на клиентов инвестиционных и брокерских компаний. Преступники действуют под видом их сотрудников или даже руководителей. Об этом предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием ИКТ министерства.
Согласно схеме, мошенник представляется работником крупной инвестиционной компании, чье название действительно существует на рынке. Злоумышленник демонстрирует осведомленность: он знает, что у человека есть счет у этого брокера, и может использовать в разговоре реальные или вымышленные имена сотрудников.
Повод для звонка всегда формально служебный: внутренняя проверка, расследование утечки данных, необходимость взаимодействия с регулятором или правоохранительными органами. Как поясняют в МВД, цель первого контакта — создать у потенциальной жертвы стресс и психологически подготовить ее к общению со «вторым номером».
Им, как правило, выступает другой мошенник, который представляется следователем или иным представителем силовых структур. Разговор на этой стадии переводят в закрытый формат: человека просят уйти в укромное место, нагнетают ощущение срочности, конфиденциальности и личной ответственности. На любые сомнения оказывается давление с угрозами «повестки», «внеплановой проверки» или «уголовной ответственности».
Конечная цель всей многоходовой комбинации — предложить гражданину так называемое «безопасное решение». Под этим предлогом его могут заставить перевести средства на «защищенные» счета или выполнить иные указания «проверяющего», что ведет к потере денег.
Прежде сообщалось, что мошенники вновь придумали обманную схему. На этот раз аферисты крадут данные россиян под предлогом якобы оформления пропусков на территорию военкоматов.