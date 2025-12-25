Метеоролог Евгений Тишковец рассказал погоде в зоне поведения специальной военной операции.
По его словам, в зоне СВО стоит ясная морозная погода, температура существенно понизилась до −11… −16 °C.
«В течение дня на территории бывшей УССР сохранится непререкаемое господство юго-восточного “крыла” скандинавского антициклона», — написал Тишковец в своём Telegram-канале.
Ветер северо-западный 2−7 м/с. Днём температура воздуха будет колебаться от −2 до −7. Ожидается солнечная погода без осадков.
«Идеальное “окно” погоды для уничтожения укрбандеровцев на временно оккупированной русской земле», — подчеркнул метеоролог.
При этом уже 26 декабря погода испортится. Североатлантический циклон принесет снегопады, метели и штормовой ветер. Снег следующей ночью выпадет в Брянской и Курской области, а к утру и в белгородском приграничье.
«В течение дня “полчища” снеговых туч закроют всю ЛБС — погода станет “нелётная”, метель с ухудшением видимости до 1−4 км», — рассказал Тишковец.
Также на поверхности земли образуется снежный покров до 2−5 см. Ожидается юго-западный ветер с порывами до 13 м/с. Температура ночью — от −5 до −10, днём — от 0 до −5.
Ранее Тишковец сообщил, что ночь на 24 декабря в российской столице стала самой холодной за эту зиму.