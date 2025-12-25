Совмин выделит 1,6 млрд рублей на развитие демографии Беларуси — как потратят. Подробности сообщили в пресс-службе правительства Беларуси.
«Утверждена Государственная программа “Развитие демографического потенциала” на 2026−2030 годы», — сказано в сообщении.
Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Мероприятия госпрограммы были сгруппированы по трем проектам. Первый называется «Содействие материальному благополучию семьи». Он направлен на обеспечение социально-экономической поддержки семей при рождении, а также воспитании детей и ее поэтапное развитие.
Второй проект называется «Время семейных ценностей». Он предусматривает формирование целевого информационного пространства по поддержке и упрочению ценностей семьи, материнства и отцовства. Третий проект получил название «У вас будет ребенок!». Он направлен на сохранение, а также на укрепление репродуктивного здоровья населения, применение современных технологий лечения бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологий.
В пресс-службе уточнили, что предусматривается финансирование государственной программе в размере 1,6 миллиарда рублей, в том числе средства республиканского бюджета — 1,4 млрд рублей и местных бюджетов — 0,24 млрд рублей.
