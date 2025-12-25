Совмин выделит 1,6 млрд рублей на развитие демографии Беларуси — как потратят

Второй проект называется «Время семейных ценностей». Он предусматривает формирование целевого информационного пространства по поддержке и упрочению ценностей семьи, материнства и отцовства. Третий проект получил название «У вас будет ребенок!». Он направлен на сохранение, а также на укрепление репродуктивного здоровья населения, применение современных технологий лечения бесплодия и вспомогательных репродуктивных технологий.