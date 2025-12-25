Экономические войны, ЧМ по футболу, солнечное затмение: главные ожидаемые события в 2026 году

2026 год насыщен событиями.
Британское издание The Economist представило новую обложку, на которой предпринята попытка спрогнозировать, каким будет мир в 2026 году. Все элементы композиции размещены на футбольном мяче. Он одновременно отсылает к главному спортивному событию года — чемпионату мира по футболу, который должен пройти в июне-июле 2026 года в США, Бразилии и Мексике, — и символизирует земной шар, на поверхности которого расположены знаки других ключевых событий и портреты тех, кто будет играть в них главные роли. Подробнее о самых ярких ожидаемых событиях 2026 года — в материале URA.RU.
Прогноз The Economist.
Экономическая война.
Экономическая война действительно представляется неизбежной.
Центральное место на обложке издания занимает тема экономической войны, обозначенной скрещенными мечами на фоне экономического графика. Противоборство показано как конфликт между двумя группами лидеров: с одной стороны — президент США Дональд Трамп и премьер-министр Индии Нарендра Моди, с другой — глава Китая Си Цзиньпин, президент РФ Владимир Путин и еще один политик, который по первому впечатлению напоминает президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву. Экономическая война действительно представляется неизбежной, и ее последствия, по всей видимости, будут дестабилизировать глобальные торговые пути.
Юбилей основания США.
Описываемые события разворачиваются на фоне 250‑летнего юбилея основания США. На обложке этот рубеж визуализирован в виде большого праздничного торта с круговой датой. Однако сама годовщина подана как весьма проблемная. Цифры «250» охвачены пламенем, что интерпретируется как указание на глубокий внутренний кризис: США подходят к юбилею в состоянии, мягко говоря, серьезного раскола. Над тортом размещены дополнительные символические изображения. Прямо из него «вырастают» ракеты и сжатый кулак в наручниках.
Военные кампании США.
США, по замыслу авторов обложки, стоят на пороге целой серии военных кампаний.
Ракеты могут одновременно отсылать к ожидаемым в 2026 году российско‑американским переговорам по сокращению стратегических вооружений. В то же время, с учетом того, что ракеты выходят именно из американского торта, их можно воспринимать и как намек на дальнейшее ужесточение внешнеполитического курса Вашингтона.
Кроме того, США, по замыслу авторов обложки, стоят на пороге целой серии военных кампаний. Уже в текущем году планируется операция против Венесуэлы. На следующий год в качестве потенциальных объектов силового давления называются Иран, отказывающийся сворачивать ядерную программу, и целый ряд других государств.
Болгария — участник еврозоны.
С 1 января Болгария намерена перейти на расчеты в евро и тем самым стать 21‑м государством — участником еврозоны. Национальная валюта страны, болгарский лев, будет поэтапно выводиться из обращения. Банковские счета резидентов автоматически конвертируют в евро. Установленный курс обмена составляет почти два болгарских лева за один евро.
Основной задачей полета является облет Луны.
Космическая миссия.
Не ранее 5 февраля планируется запуск космического корабля «Орион» для пилотируемого облета Луны в рамках миссии «Артемида‑2». Основной задачей полета является облет Луны. Предполагается, что он продлится порядка десяти суток.
Олимпийские игры-2026.
С 6 по 22 февраля в Милане и Кортине-д`Ампеццо (Италия) намечено проведение XXV зимних Олимпийских игр. В программу включено 16 видов спорта, в которых будет разыграно 116 комплектов медалей. Среди них — классические олимпийские дисциплины: горнолыжный спорт, биатлон, фигурное катание, хоккей и керлинг. Помимо этого, в соревновательный календарь входят современные направления, такие как фристайл, сноуборд и шорт-трек. Ключевым нововведением Игр 2026 года станет включение в программу ски-альпинизма.
Спортсмены выступят в шести дисциплинах.
Паралимпийские игры-2026.
С 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д`Ампеццо планируется проведение XIV зимних Паралимпийских игр. Спортсмены выступят в шести дисциплинах, разделенных на две группы: снежные виды спорта — горнолыжный спорт, лыжные гонки, биатлон и сноуборд, а также ледовые дисциплины — следж-хоккей и керлинг на колясках.
Евровидение.
В период с 12 по 16 мая в Вене (Австрия) запланировано проведение 70-го конкурса песни «Евровидение». В конкурсе будут задействованы 35 государств — на две страны меньше, чем в 2025 году, что является минимальным количеством участников с 2003 года.
Чемпионат мира по футболу.
В предстоящем турнире планируется участие 48 национальных команд.
С 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике намечено проведение 23-го чемпионата мира по футболу. В предстоящем турнире планируется участие 48 национальных команд — это станет новым рекордом, поскольку начиная с чемпионата мира 1998 года в финальной стадии выступали по 32 сборные.
Участники будут распределены на 12 групп по четыре команды. В стадию плей-офф ЧМ‑2026 выйдут по две сборные из каждой группы, показавшие лучший результат, а также восемь лучших команд среди занявших третьи места. Таким образом, в 1/16 финала сыграют 32 участника.
Солнечное затмение.
12 августа ожидается полное солнечное затмение, которое будет наблюдаться на территории Испании, Исландии, России, Португалии и Гренландии. Путь лунной тени начнется на северо-востоке полуострова Таймыр в России — ориентировочно в полночь 13 августа по местному времени, в условиях полярного дня.
Прибытие к Меркурию.
3 ноября ожидается прибытие к Меркурию космического аппарата BepiColombo. Он предназначен для углубленного изучения Меркурия и расширения объема данных, полученных в ходе двух предшествующих миссий к этой планете.