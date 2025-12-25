Экономические войны, ЧМ по футболу, солнечное затмение: главные ожидаемые события в 2026 году

Британское издание The Economist представило новую обложку, на которой предпринята попытка спрогнозировать, каким будет мир в 2026 году. Все элементы композиции размещены на футбольном мяче. Он одновременно отсылает к главному спортивному событию года — чемпионату мира по футболу, который должен пройти в июне-июле 2026 года в США, Бразилии и Мексике, — и символизирует земной шар, на поверхности которого расположены знаки других ключевых событий и портреты тех, кто будет играть в них главные роли. Подробнее о самых ярких ожидаемых событиях 2026 года — в материале URA.RU.