СВО
Хуснуллин отчитался о темпах роста строительства жилья России в 2025 году

По итогам 2025 года строительный рост в России составил 3%. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

О темпах роста Хуснуллин рассказал в ходе заседания правительственной комиссии по развитию регионов.

«Нам удалось прибавить в объемах строительство в целом. Мы видим, что за год отрасль вырастет еще более чем на 3%», — сказал он. Его слова приводит «РИА Новости». Хуснуллин выступает на открытом заседании правительственной комиссии по региональному развитию.

Ранее Марат Хуснуллин отчитался о количестве ипотечных кредитов, выданных россиянам в 2025 году. Их общая сумма составила около 4,1 триллиона рублей. Самой востребованной программой кредитования стала семейная ипотека.