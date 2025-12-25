Хуснуллин отчитался о темпах роста строительства жилья России в 2025 году

«Нам удалось прибавить в объемах строительство в целом. Мы видим, что за год отрасль вырастет еще более чем на 3%», — сказал он. Его слова приводит «РИА Новости». Хуснуллин выступает на открытом заседании правительственной комиссии по региональному развитию.