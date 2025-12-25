За декабрь из Омска на прифронтовые территории было отправлено 70 тонн груза

Работники здравоохранения собрали для бойцов 200 индивидуальных систем для инъекций, тактические аптечки и медикаменты общей стоимостью полмиллиона рублей. Образовательные организации собрали теплые вещи, носки, белье, продукты питания, а также закупили 15 аккумуляторов для автомобилей. На Донбасс также отправили различные изделия — маскировочные сети, костюмы «Леший» и чайные наборы. Организаторы отправки обещают, груз будет доставлен на прифронтовые территории до Нового года.