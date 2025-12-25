Ричмонд
За декабрь из Омска на прифронтовые территории было отправлено 70 тонн груза

В сборе груза для жителей ЛНР и ДНР приняли участие омские школы, профсоюз работников здравоохранения, сотрудники Росреестра и прокуратуры Омской области.

Источник: Комсомольская правда

За две недели декабря, из Омска отправились в ДНР и ЛНР 7 фур с гуманитарной помощью. Информацией поделились представительстве общественной организации «Народный фронт в Омской области».

В масштабном предновогоднем сборе участвовали омские школы, профсоюз работников здравоохранения, а также волонтерские группы Омской области и неравнодушные омичи. В каждом грузовике находились три автомобиля высокой проходимости, которые были переданы ранее Росреестром и прокуратурой Омской области. Каждый автомобиль полностью наполнен гуманитарной помощью: продукты питания, теплые вещи, подушки и матрасы, генераторы, гвозди, бензопилы и шины.

Работники здравоохранения собрали для бойцов 200 индивидуальных систем для инъекций, тактические аптечки и медикаменты общей стоимостью полмиллиона рублей. Образовательные организации собрали теплые вещи, носки, белье, продукты питания, а также закупили 15 аккумуляторов для автомобилей. На Донбасс также отправили различные изделия — маскировочные сети, костюмы «Леший» и чайные наборы. Организаторы отправки обещают, груз будет доставлен на прифронтовые территории до Нового года.