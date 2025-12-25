Ричмонд
Шесть БПЛА уничтожили в Ростовской области в ночь на 25 декабря

БПЛА самолетного типа ликвидировали на севере и востоке Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

Шесть БПЛА ликвидировали в Ростовской области в период с 23 часов 24 декабря до 7 часов утра 25 декабря. Информация опубликована в телеграм-канале Минобороны России.

По данным военного ведомства, в течение ночи были уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа.

Донские власти уточнили, что силы ПВО отразили воздушную атаку на севере и востоке региона: в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, люди не пострадали.

