Шесть БПЛА уничтожили в Ростовской области в ночь на 25 декабря

Шесть БПЛА ликвидировали в Ростовской области в период с 23 часов 24 декабря до 7 часов утра 25 декабря. Информация опубликована в телеграм-канале Минобороны России.
По данным военного ведомства, в течение ночи были уничтожены беспилотные летательные аппараты самолетного типа.
Донские власти уточнили, что силы ПВО отразили воздушную атаку на севере и востоке региона: в Боковском, Белокалитвинском, Тарасовском, Дубовском, Морозовском и Зимовниковском районах. Предварительно, люди не пострадали.
