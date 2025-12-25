Нижегородского водителя наградили за спасение пассажира в автобусе

Водитель маршрута № 78 Александр Самарцев получил благодарственное письмо от регионального минтранса и памятные часы за неравнодушие и оказание помощи пассажиру. Награду герою лично вручил министр транспорта Павел Саватеев. Об этом сообщает Центр развития транспортных систем Нижегородской области.
Поводом для награждения стал инцидент, произошедший на одном из утренних рейсов. Прямо на выходе из автобуса молодой человек начал терять сознание, вероятно, студент просто переутомился во время сессии. Александр Самарцев постарался подхватить парня и вызвал бригаду медиков.
Сам водитель признаётся, что в тот момент действовал на автомате и думал только о том, как не упустить время. Сейчас здоровью молодого человека ничего не угрожает.
— Главное — оставаться спокойным и действовать быстро. Я рад, что смог помочь, и надеюсь, что мой пример вдохновит других быть внимательнее и человечнее на работе, — рассказал водитель.
Помимо министерской награды, водитель получил премию и от работодателя «Транс-НН».