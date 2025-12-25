Мэр отправляет жаловаться в Пермь: в Красновишерске жители продолжают замерзать в своих квартирах

Глава округа советует обращаться с жалобами на холодные батареи в Инспекцию госжилнадзора Пермского края.
Жители Красновишерска (Пермский край) второй день мерзнут в своих квартирах. Они оставляют жалобы в соцсетях главы территории Анны Мельчарик. Люди не только пишут гневные комментарии, но и присылают фотографии, на которых запечатлены термометры. Температура воздуха в квартире горожанки Натальи, судя фо снимку, опустилась до −38 градусов.
«В одной комнате батарея комнатной температуры, в кухне и во второй комнате — холодные. Утром в подвале работал сантехник, но ничего не помогло. В Пермь неоднократно жаловались, но все спускают обратно в администрацию города, а они отчитываются, что все хорошо и исправно», — рассказал журналисту еще один местный житель, читатель URA.RU.
Тем временем, мэр территории отчитывается, что все котельные, обслуживающие Красновишерск, функционируют, подача теплоносителя в жилищный фонд осуществляется. При этом температура теплоносителя не соответствует установленному температурному графику.
Глава округа советует обращаться с жалобами на холодные батареи в Инспекцию госжилнадзора Пермского края (онлайн или лично приехать в Пермь). Кроме того, можно обратиться в администрацию Красновишерска лично или по телефону: 3−01−37. Важно указать точный адрес проживания и удобное время, когда заявитель будет находиться дома. Эти данные необходимы для организации выезда комиссии администрации и проведения замера температуры воздуха в жилом помещении.
Кроме того, по ее словам, ресурсоснабжающая организация обязана выполнять перерасчет платы за отопление по умолчанию в случаях, предусмотренных законом. Также перерасчет может быть произведен по инициативе граждан — на основании их заявления. Жителям рекомендуется подать обращение на перерасчет платы за услуги теплоснабжения в ООО «Теплосети». Адрес — Красновишерск, улица Советская, 9.