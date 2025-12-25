Жителям ХМАО раскрыли секрет покупки дешевого инвентаря для зимних развлечений

У югорчан вырос спрос на лыжи и сноуборды.
Жители Югры стали активнее покупать детский зимний инвентарь, среди которого лыжи, сноуборды и экипировка. Перед новогодними праздниками спрос повышается — в это время товары можно приобрести дешевле из-за большого числа скидок, рассказали URA.RU аналитики «Авито».
«Товары данной категории особенно выгодно покупать в предновогодний месяц, с действующими скидками в период распродаж», — считают аналитики. Чаще всего югорчане покупают инвентарь для лыж и сноубордов — спрос на них вырос в два раза. А следом идет хоккейная экипировка.
Помимо новых товаров югорчане покупают инвентарь в ресейле. Среди товаров нередко берут как саму экипировку вроде ботинок и креплейний, так и сами лыжи и сноуборды.
«Вторая категория зимних детских активностей — хоккей: продажи коньков выросли на 59%. Что связано с началом регулярных тренировок и активностью детских секций», — уточняют эксперты.
