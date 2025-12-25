Жителям ХМАО раскрыли секрет покупки дешевого инвентаря для зимних развлечений

«Товары данной категории особенно выгодно покупать в предновогодний месяц, с действующими скидками в период распродаж», — считают аналитики. Чаще всего югорчане покупают инвентарь для лыж и сноубордов — спрос на них вырос в два раза. А следом идет хоккейная экипировка.