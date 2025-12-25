Ричмонд
Лурье оценила возможность жить вместе с Долиной в квартире после решения суда

Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной — Полина Лурье — не рассматривает возможность предоставления артистке права пользоваться жильем после вступления в силу судебного решения об ее выселении. Об этом сообщила адвокат Лурье Светлана Свириденко.

Лурье (на фото) купила квартиру, чтобы жить в ней с детьми, заявила ее адвокат.

«Лурье не намерена разрешать Долиной жить в квартире после ее выселения. Моя доверительница купила квартиру еще полтора года назад для того, чтобы жить в ней с детьми», — сказала адвокат. Ее слова передает ТАСС.

Ранее стало известно, что Долина обращалась к Лурье с просьбой разрешить ей оставаться в квартире еще на несколько месяцев после официального выселения. Заседание Мосгорсуда по иску покупательницы недвижимости о принудительном выселении певицы назначено на 25 декабря. Более подробно о деле и версиях, чем может закончится сегодняшнее заседание, — в материале URA.RU.