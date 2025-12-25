Лурье оценила возможность жить вместе с Долиной в квартире после решения суда

Ранее стало известно, что Долина обращалась к Лурье с просьбой разрешить ей оставаться в квартире еще на несколько месяцев после официального выселения. Заседание Мосгорсуда по иску покупательницы недвижимости о принудительном выселении певицы назначено на 25 декабря. Более подробно о деле и версиях, чем может закончится сегодняшнее заседание, — в материале URA.RU.