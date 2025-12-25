Дед Мороз рассказал «АиФ» о диете после 100 лет

Настоящий московский Дед Мороз из музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» прямо перед праздником заглянул в гости к «АиФ», чтобы поделиться новогодним настроением и ответить на несколько вопросов.
Оказывается, подготовка к главному празднику у него не заканчивается никогда и идет круглый год. А все потому, что от встречи Нового года зависит, как сложится следующий: «Если будешь веселый и озорной в Новый год, значит, и весь год такой же — радостный и легкий!» — сказал Дед Мороз.
Несмотря на почтенный возраст (после ста лет, как сам он принялся, перестал считать свои года), дедушка в отличной форме. Секрет прост: утренняя зарядка и пробежка по усадьбе каждый день. А еще он с гордостью признался, что является амбассадором футбольного клуба «Динамо-Москва» и даже выходит на поле в конце сезона. В еде предпочитает растительную пищу и чай с вареньем, главное — знать меру.
Дети, как он рассказал, сейчас пишут ему и по электронной почте, и в чаты, и традиционные письма. Дед Мороз особенно ценит письма, полученные по почте, по его мнению, «они живые, и в них есть тайна, которую они доверяют получателю». Читая их, Дед Мороз замечает, как меняется мир и дети, ведь они — «слепок взрослых». Он призвал родителей больше времени проводить с семьей, ведь воспитание — это совместный труд.
На вопрос о самом дорогом и трогательном подарке волшебник, не задумываясь, ответил: «Ну, как-то ребятки из детского дома подарили мне носочки, которые сами связали. До сих пор в них хожу с удовольствием!» А главное пожелание для всех от Деда Мороза звучало просто и мудро: «Делайте добро, и добро вернется к вам сторицей».