Кишиневский международный аэропорт принял шестимиллионного пассажира

«Юбилейный пассажир прибыл в Кишинев рейсом Дубаи-Кишинев и был символически награжден администрацией аэропорта и партнерами учреждения», — отметили в пресс-службе воздушной гавани.
Достижение этого порога пассажиров отражает увеличение пассажиропотока на 47% по сравнению с 2024 годом, что устанавливает новый абсолютный рекорд для гражданской авиации в Республике Молдова.
Рост пассажиропотока в администрации аэропорта объясняют модернизацией аэропортовой инфраструктуры, расширением сети направлений и укреплением сотрудничества с международными авиаперевозчиками.
Ранее было отмечено, что в структуре пассажиропотока Кишиневского международного аэропорта с начала года преобладали украинцы, их число на 3% превысило показатель жителей Республики Молдова.
Министерство инфраструктуры и регионального развития поздравило администрацию воздушной гавани, авиакомпании и всех специалистов гражданской авиации с их вкладом в развитие безопасного, эффективного и ориентированного на пассажиров воздушного транспорта.
Молдова, Украина и Румыния составляют основу пассажиропотока молдавской воздушной гавани. Так, с 1 января по 1 октября нынешнего года услугами аэропорта воспользовались 1,7 миллиона украинцев (31%), 1,5 миллиона молдаван (28%) и 1,2 миллиона румын (22%).
В январе-сентябре отрасль продемонстрировала положительную динамику, зарегистрировав доходы от основной деятельности в размере 6 976 977 тысяч леев.
Вклад воздушного транспорта в национальный государственный бюджет составил около 386 миллионов леев. Из них государственный бюджет получил 131,1 миллиона леев, бюджет соцстрахования — 188,4 миллиона леев, фонд обязательного медицинского страхования — 63,5 миллиона леев. Местные бюджеты получили 3,1 миллиона леев.