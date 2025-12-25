Назван регион-лидер по росту цен на жилье в России

«Курская область занимает первое место в РФ по росту стоимости жилья», — пишет Sputnik. Как указал Хинштейн, рост стоимость стимулируют жилищные сертификаты. Их выдают жителям приграничных районов, потерявшим жилье из-за обстрелов. Как уточнил губернатор, в регионе уже выдано порядка 15 тысяч сертификатов, 10 тысяч из уже реализовано. Стоимость одного сертификата, по данным за ноябрь, составила 6 миллионов 700 тысяч рублей.