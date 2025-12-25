Назван регион-лидер по росту цен на жилье в России

В Курской области уже было выдано более 15 тысяч жилищных сертификатов, заявил Хинштейн.
Лидером среди регионов РФ по росту стоимости квадратного метра занимает Курская область. Об этом заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
«Курская область занимает первое место в РФ по росту стоимости жилья», — пишет Sputnik. Как указал Хинштейн, рост стоимость стимулируют жилищные сертификаты. Их выдают жителям приграничных районов, потерявшим жилье из-за обстрелов. Как уточнил губернатор, в регионе уже выдано порядка 15 тысяч сертификатов, 10 тысяч из уже реализовано. Стоимость одного сертификата, по данным за ноябрь, составила 6 миллионов 700 тысяч рублей.
Жилищные сертификаты стали доступны жителям Курской области в 2024 году. Получить их могут граждане, чьи дома пострадали в ходе боевых действий. Сертификаты могут получить все жители приграничных районов региона вне зависимости от степени разрушения жилья.