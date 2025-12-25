Городские службы в Москве будут дежурить круглосуточно во все новогодние дни

Все городские службы по решению мэра Москвы будут дежурить в круглосуточном режиме с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года. Вопрос об их работе в период новогодних праздников рассмотрели на заседании президиума правительства Москвы.
В ликвидации возможных инцидентов могут принять участие около 1,5 тысячи человек личного состава пожарно-спасательных подразделений, аварийно-восстановительных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Аварийные и оперативно-выездные бригады укомплектованы материалами и техникой для проведения необходимых работ.
Для своевременной уборки задействуют необходимое количество специализированной дорожно-уборочной и автотранспортной техники и бригад, которые работают вручную. Под особым контролем находится уборка территорий проведения массовых мероприятий, в первую очередь — объектов зимнего отдыха и пешеходных зон.
На опасных участках дорог (в первую очередь на МКАД) организовано круглосуточное дежурство 41 тягача.
Кроме того, сформированы бригады для очистки 11,1 тысячи скатных кровель жилых домов и нежилых строений. Для утилизации снега организована работа более чем 50 стационарных снегосплавных пунктов.
Для ликвидации последствий возможных чрезвычайных ситуаций в столице сформирована группировка сил и средств постоянной готовности в составе 450 единиц пожарно-спасательной и специализированной техники, семи вертолетов, снегоходов и 1590 человек личного состава.
На водных объектах города посменно дежурят свыше 70 спасателей. В их распоряжении более 25 аэролодок и судов на воздушной подушке, а также 30 автомобилей.
Под особый контроль взято более 500 мест проведения богослужений. В период праздников там будут дежурить представители органов исполнительной власти, пожарные, спасатели, сотрудники полиции и добровольцы.