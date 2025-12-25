Жители Молдовы массово избавляются от валюты: Чтобы выжить, люди вынуждены проедать то, что отложили на «черный день»

Продажи иностранной валюты населением Молдовы продолжают снижаться уже четвертый месяц подряд, что может быть связано с сокращением валютных поступлений из-за рубежа, считает экономист Владимир Головатюк.
По его словам, в ноябре 2025 года население продало валюту на сумму 279,4 млн долларов США, тогда как в октябре этот показатель составлял 344,6 млн, а в июле — 422,5 млн долларов. Таким образом, за месяц объем продаж сократился на 9%.
Одновременно снизились и покупки валюты населением. В ноябре они составили 82,7 млн долларов против 93,6 млн в октябре, что означает сокращение на 12%. Покупки евро уменьшились на 8%, долларов США — на 15%.
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Медицинский полис, который подорожал в два раза, в селах Молдовы приобретают только самые отчаявшиеся, с диагнозами, требующими серьезного лечения, иначе — смерть: И вот на таких людях решило отыграться наше правительство.
Цену на медицинский страховой полис в селах повышают, а взамен не дают ничего — за все приходится платить самим — где справедливость (далее…).
Власть смещает акценты с ЧП со стрельбой в инспекторате полиции, делая упор на количестве выстрелов: И чего нам ждать — только массовых расстрелов граждан на улицах Кишинева?
Наши люди в мундирах не бандитов умеют ловить, а до конца выгораживать некомпетентность своих (далее…).
Почему жители Молдовы массово снимают деньги с банковских счетов: Тотальный контроль властей и нищета привели к тому, что люди предпочитают хранить наличные дома.
Снятие средств превысило внесение депозитов на 4,6 миллиарда леев (далее…).