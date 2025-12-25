Сердилась ли ты на ночь: театралов взбесили треки Басты в Осетинском театре

Несколько лет назад в «Ленкоме» состоялась премьера муздрамы «Маяковский», где за музыку и тексты песен отвечал Василий Вакуленко (Баста). Там условия гибрида были заданы изначально. И это не была пьеса Маяковского, например «Клоп» или «Баня». Это была работа о нем, которая изначально была написана современным автором и изначально было сказано, что будет музыка современного артиста, поэтому диссонанса не было. То есть все условия были понятны и для актеров, и для зрителей. Как получилось — судить режиссеру и публике. А попробовать себя в чем-то новом мне было интересно. Главное, повторюсь, чтобы сделано было талантливо. Если плохо, то зритель будет голосовать ногами, хлопать креслами и выходить из зала.