Нехарактерная картина: инфекционист рассказал о симптомах пациентки с самым долгим случаем COVID-19

По его словам, в 2022 году женщина поступила в инфекционную больницу с жалобами на проблемы с ЖКТ. У неё не было характерной для коронавирусной инфекции клинической картины — ни дыхательной недостаточности, ни поражения легких. Медики изначально планировали госпитализировать её с другим диагнозом, но сделанный при поступлении экспресс-тест дал положительный результат на COVID-19, что и определило место лечения.