Нехарактерная картина: инфекционист рассказал о симптомах пациентки с самым долгим случаем COVID-19

У жительницы Калуги, которая считается пациентом с самым продолжительным случаем заболевания COVID-19 в мировой практике, болезнь начиналась с нетипичных симптомов. Об этом РИА Новости сообщил главный внештатный инфекционист министерства здравоохранения Калужской области Станислав Зайцев.
По его словам, в 2022 году женщина поступила в инфекционную больницу с жалобами на проблемы с ЖКТ. У неё не было характерной для коронавирусной инфекции клинической картины — ни дыхательной недостаточности, ни поражения легких. Медики изначально планировали госпитализировать её с другим диагнозом, но сделанный при поступлении экспресс-тест дал положительный результат на COVID-19, что и определило место лечения.
Зайцев отметил, что однозначно связать состояние пациентки именно с коронавирусной инфекцией нельзя. После примерно десяти дней в стационаре женщина отказалась от дальнейшей терапии, хотя лабораторные анализы продолжали показывать наличие вируса в организме.
Напомним, в Калуге выявили самый длительный случай заражения коронавирусом. Генетический анализ показал, что выделенный штамм принадлежал к группе В.1.1 — одной из первоначальных версий коронавируса, широко распространенной в 2020 году и впоследствии вытесненной новыми вариантами.