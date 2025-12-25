Свердловская область попала в пятерку регионов по уровню спроса на кадры в 2025 году. Об этом сообщают в пресс-службе hh.ru. Среди регионов с наибольшим числом вакансий на рынке труда Свердловская область заняла 5 место. Всего в регионе за 2025 год было опубликовано 357 тысяч вакансий.