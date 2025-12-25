Свердловская область попала в пятерку регионов по уровню спроса на кадры в 2025 году. Об этом сообщают в пресс-службе hh.ru. Среди регионов с наибольшим числом вакансий на рынке труда Свердловская область заняла 5 место. Всего в регионе за 2025 год было опубликовано 357 тысяч вакансий.
В рейтинге конкурентной заработной платы Свердловская область заняла 28 место. Средняя зарплата в регионе составила 75,8 тысяч рублей. В рейтинге с наибольшими значениями предлагаемой оплаты труда Свердловская область также заняла 28 место.
В целом в стране ситуация с кадровым спросом осталась такой же, как и в прошлом году. Две трети спроса на кадры составляют рабочий персонал (12% от всего объема спроса), сфера продаж и обслуживания (11%) и сфера строительства и недвижимости (8%).
Дефицит кадров сохранился в сфере с массовым наймом — розничной торговле, фармацевтике и медицине. Наиболее дефицитными профессиями стали дворники, повара и пекари, врачи, продавцы и операторы производственных линий.
Самыми востребованными профессиями стали продавцы и кассиры, менеджеры по продажам и водители. Самой высокооплачиваемой профессией оказался сварщик.