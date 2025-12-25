В Магнитогорске полицейские вернули в храм украденную икону

Благодаря быстрой реакции сотрудников уголовного розыска виновницу вскоре удалось установить и задержать. Оказалось, что преступницей стала местная жительница, которой на момент происшествия было 53 года. Женщина призналась, что совершила кражу, воспользовавшись моментом, когда никто не наблюдал за происходящим.