Семьи Южного Урала получили к Новому году детские пособия заранее

Об этом Накануне.RU сообщили в Отделении Социального фонда России по региону. Выплаты будут перечислены получателям в два этапа:
25 декабря — средства по основным детским мерам поддержки:
— единое пособие семьям с детьми до 17 лет;
— пособия беременным женщинам;
— выплаты по уходу за ребенком до 1,5 лет (как для работающих, так и для неработающих родителей);
— пособие на первого ребенка до 3 лет;
— выплаты семьям военнослужащих, призванных на службу.
26 декабря — ежемесячная выплата из средств материнского капитала.
Средства будут зачислены на банковские счета получателей в течение всего дня
Решение о досрочном перечислении пособий принято в связи с приближающимися новогодними праздниками и направлено на своевременное оказание социальной поддержки семьям с детьми.