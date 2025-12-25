Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Челябинска провела рейд в цыганском поселении: задержаны 9 человек

Все происходило в Курчатовском районе при силовой поддержке бойцов Росгвардии.

Источник: Аргументы и факты

Полиция Челябинска провела рейд в цыганском поселении, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Официально сообщается, что «в рамках комплексной работы по поддержанию правопорядка полицейские проводят профилактические рейды в местах компактного проживания и концентрации лиц, склонных к совершению правонарушений и преступлений».

Все происходило в Курчатовском районе при силовой поддержке бойцов Росгвардии. Были задействованы также участковые, сотрудники ППС, миграции и оперативники.

«В райотдел полиции доставлены девять граждан, все дактилоскопированы и внесены в информационные базы МВД», — прокомментировали в городском УМВД.

Там уточнили, что такие мероприятия направлены на поддержание общественной безопасности, а также для недопущения фактов совершения противоправной деятельности лицами этнической принадлежности.

«Принимаемые органами внутренних дел меры направлены на поддержание правопорядка, пресечение правонарушений и создание гражданам комфортных условий проживания в правовом поле», — резюмировали в полиции.