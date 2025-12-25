К двум блогерам-зумерам из Красноярска пришли гости в погонах из-за мерзких роликов

Ранее Life.ru рассказывал, что в Нефтеюганске три подростка обчистили продуктовый магазин и продали краденое за 79 тысяч рублей. Ночью они сорвали дверь и начали хватать с полок алкоголь, сладости и сигареты, чтобы потом распродать всё это на улице.