К двум блогерам-зумерам из Красноярска пришли гости в погонах из-за мерзких роликов

В Красноярске правоохранители выявили и привлекли к административной ответственности молодых блогеров за действия, нарушающие общественный порядок. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Извинения блогеров. Видео © Telegram / МВД 24.

«Крайне извиняюсь за свой контент, который выкладывал во всемирные приложения. Больше впредь такого не повторится», — сказал один из блогеров.

В ходе мониторинга интернета сотрудники обнаружили в одном из мессенджеров видеозаписи, на которых молодые люди из хулиганских побуждений провоцируют окружающих на неподобающие действия и ведут себя агрессивно по отношению к детям и инвалидам.

Были установлены личности причастных — ими оказались подростки 2007 года рождения. В их отношении составлены административные протоколы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Все материалы направлены в суд для вынесения окончательного решения по делу.

