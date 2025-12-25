Сквер у театра Драмы в Екатеринбурге хотят благоустроить

Среди предложенных площадок оказался сквер у свердловского театра Драмы.
В каждом районе города на выбор представлено по три территории, за которые можно будет проголосовать в 2026 году. По правилам голосования, горожане смогут добавить свою площадку.
В лонг-лист вошли 24 территории, из которых горожане отберут 8 парков и скверов. Из этих восьми претендентов екатеринбуржцам предстоит выбрать одну площадку, которая получит федеральные деньги на благоустройство.
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге завершен первый этап благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ на улице Ясной, известного как собачий парк. В общественном пространстве появятся пешеходные и беговые дорожки, зоны тихого отдыха, спортивные площадки, пространства для воркаута и выгула собак, а также пять детских зон и смотровая площадка.