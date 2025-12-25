Сквер у театра Драмы в Екатеринбурге хотят благоустроить

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге завершен первый этап благоустройства парка 50-летия ВЛКСМ на улице Ясной, известного как собачий парк. В общественном пространстве появятся пешеходные и беговые дорожки, зоны тихого отдыха, спортивные площадки, пространства для воркаута и выгула собак, а также пять детских зон и смотровая площадка.