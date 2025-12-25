Минздрав опроверг дефицит лекарства для диабетиков на Урале

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 дек — РИА Новости. Дефицита жизненно необходимого для диабетиков лекарства «Форсига», он же «Дапаглифлозин», в Свердловской области не наблюдается, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
В четверг в Telegram-канале Ural Mash появилась информация, что в 11 городах Свердловской области нет бесплатного жизненно необходимого лекарства для диабетиков. Речь якобы шла о препарате «Форсига» (он же «Дапаглифлозин»), а канал ссылался на местных жителей, утверждающих, что нет препарата даже на одного человека, а в «госаптеках его нельзя купить».
«Министерством здравоохранения Свердловской области для обеспечения льготных категорий граждан лекарственный препарат по международному непатентованному наименованию “Дапаглифлозин” (торговое наименование “Форсинга”) закуплен своевременно и имеется на складе уполномоченной фармацевтической организации “Фармация” и в аптеках области, в том числе в городах: Серов, Асбест, Полевской, Ирбит, Ревда, Дегтярск, Нижний Тагил, Верхотурье, Красноуральск, Кушва, Сысерть — более 2000 упаковок», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что поставки лекарственных препаратов в аптеки Свердловской области для пополнения остатков проводятся регулярно — два раза в неделю.
«Кроме этого, в достаточном количестве имеется препарат для назначения аналоговой замены. Для розничной реализации лекарственный препарат “Форсига” имеется более чем в 1000 аптеках Свердловской области, в том числе в перечисленных городах», — добавили в минздраве.