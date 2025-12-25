Минздрав опроверг дефицит лекарства для диабетиков на Урале

В четверг в Telegram-канале Ural Mash появилась информация, что в 11 городах Свердловской области нет бесплатного жизненно необходимого лекарства для диабетиков. Речь якобы шла о препарате «Форсига» (он же «Дапаглифлозин»), а канал ссылался на местных жителей, утверждающих, что нет препарата даже на одного человека, а в «госаптеках его нельзя купить».