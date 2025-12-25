В РФ из ОАЭ экстрадировали обвиняемого в многомиллионном мошенничестве

По данным следствия, в период с 2018 по 2021 год подозреваемый вместе с сообщниками заключал с гражданами договоры доверительного управления имуществом, обещая возврат средств с прибылью. Однако обязательства выполнены не были, а свыше 88 миллионов рублей были похищены. После этого злоумышленник бежал за рубеж.
Уголовное дело расследуется следственной частью СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По поручению Генпрокуратуры РФ в июле прошлого года был объявлен международный розыск фигуранта.
«Недавно он задержан в г. Дубае и сегодня передан российской стороне для доставки в Москву», — добавила Волк.
Ранее в МВД сообщили, что аферисты начали использовать новый вариант схемы «фейк-босс», направленный на российских инвесторов.