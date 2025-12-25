В РФ из ОАЭ экстрадировали обвиняемого в многомиллионном мошенничестве

По данным следствия, в период с 2018 по 2021 год подозреваемый вместе с сообщниками заключал с гражданами договоры доверительного управления имуществом, обещая возврат средств с прибылью. Однако обязательства выполнены не были, а свыше 88 миллионов рублей были похищены. После этого злоумышленник бежал за рубеж.