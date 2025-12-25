Меликов: при обстреле гумконвоя погиб замглавы Шамильского района Дагестана

Заместитель главы Шамильского района Дагестана Магомеднаби Гаджиев и двое общественников погибли на одной из приграничных территорий в результате вражеского обстрела гуманитарного конвоя, который шел из республики, сообщил руководитель региона Сергей Меликов.
«К сожалению, есть погибшие — замглавы Шамильского района, откуда направлялся груз, Магомеднаби Гаджиев и двое представителей общественной организации “Самооборона” Али и Мурад», — написал он в своём Telegram-канале.
Кроме того, ещё один общественник получил ранения и был госпитализирован. Меликов выразил соболезнования родным и близким жертв нападения. Глава Дагестана назвал их гибель невосполнимой утратой для Шамильского района и всей республики.
Глава региона уточнил, что обстоятельства инцидента выясняются. По его информации, гуманитарный конвой состоял из двух грузовых автомобилей и легковой машины. Один из грузовиков вынужденно остановился на ремонт. Это уберегло часть людей от трагедии. Под обстрел с применением БПЛА попали два других автомобиля.
Меликов отметил, что в гуманитарный груз, в частности, входили продукты питания, инструменты и письма детей для военнослужащих. Он подчеркнул, что те, кто был в конвое, имели самые добрые намерения и рисковали собой ради помощи жителям и бойцам.
Глава Дагестана обратил внимание, что во время вооружённых конфликтов должны соблюдаться правила, защищающие гуманитарные миссии, медиков и журналистов.
По словам Меликова, киевский режим неоднократно демонстрировал отсутствие чести и совести.
«Проявить себя на поле боя они не способны, поэтому срываются на слабых: безоружных людях, стариках, женщинах, детях. И этот удар в спину — ещё одно доказательство трусости и подлости противника», — убеждён руководитель региона.
Меликов выразил уверенность в том, что у Киева ничего не получится, и он ответит за свои преступные действия. Глава региона добавил, что Победа будет за нами.
Напомним, 18 декабря сообщалось, что украинский беспилотник атаковал культурно-молодежный центр в Каменке-Днепровской Запорожской области во время раздачи гуманитарной помощи. В результате случившегося один человек получил осколочные ранения. В здании центра выбило стекла. Также получили повреждения несколько автомобилей.