МВД: у мошенников появилась новая схема обмана с инвестициями

«Жертве пишет или звонит человек, представляясь сотрудником или руководителем крупной инвестиционной компании. Злоумышленник сразу демонстрирует осведомленность — знает, что у человека есть счет у брокера, использует реальное название компании и имена действующих или вымышленных сотрудников», — пояснили правоохранители.