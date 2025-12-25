МВД: у мошенников появилась новая схема обмана с инвестициями

Мошенники стали использовать новый вариант схемы «фейк-босс», направленный на российских инвесторов, сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
«Жертве пишет или звонит человек, представляясь сотрудником или руководителем крупной инвестиционной компании. Злоумышленник сразу демонстрирует осведомленность — знает, что у человека есть счет у брокера, использует реальное название компании и имена действующих или вымышленных сотрудников», — пояснили правоохранители.
Преступники действуют под «служебным» предлогом: утечка информации, внутренняя проверка, взаимодействие с правоохранительными органами или регулятором. Сначала жертве пытаются создать стрессовую ситуацию и подготовить ее к следующему разговору якобы с кем-то из правоохранителей.
«Затем разговор переводят в закрытый формат: просят уйти в место, где “никто не слышит”, апеллируют к срочности, конфиденциальности и ответственности. При попытке усомниться оказывают давление “повесткой”, “проверкой”, “уголовной ответственностью”», — рассказали в МВД.
Общей целью мошеннической схемы является предложение «безопасного решения»: перевод денежных средств, их «временное укрытие» и выполнение ряда указаний.
«Рекомендуем любые коммуникации с инвесткомпаниями осуществлять только по номерам телефонов, указанных на официальных сайтах», — отметили в управлении министерства.
Ранее в МВД рассказали о рисках, связанных с демонстрацией экрана смартфона. В ведомстве предупредили, что мошенники могут просить сделать демонстрацию экрана, чтобы получить доступ к личным данным потенциальных жертв.