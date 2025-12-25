Лукашенко сказал про сладкие вершины

Он уточнил, что комбинат, основываясь на государственных приоритетах и понимая общую ответственность за результат, оказывает поддержку аграриям страны на всех этапах возделывания и уборки сахарной свеклы. Лукашенко обратил внимание, что производство является практически безотходным — свекловичный жом и меласса становятся сырьем для изготовления дрожжей и кормовых добавок на дочерних предприятиях.