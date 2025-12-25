Лукашенко сказал про сладкие вершины

Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 25 декабря, поздравил работников и ветеранов ОАО «Слуцкий сахарорафинадный комбинат» с 60-летием предприятия и сказал про сладкие вершины. Об этом информирует пресс-служба президента.
Александр Лукашенко заметил, что круглую дату предприятие встречает в статусе флагмана своей отрасли, а также лучшего сахарного завода Евразийского экономического союза.
— Вашу продукцию знают и любят не только белорусы, но и жители многих стран мира, — подчеркнул глава Беларуси.
Он уточнил, что комбинат, основываясь на государственных приоритетах и понимая общую ответственность за результат, оказывает поддержку аграриям страны на всех этапах возделывания и уборки сахарной свеклы. Лукашенко обратил внимание, что производство является практически безотходным — свекловичный жом и меласса становятся сырьем для изготовления дрожжей и кормовых добавок на дочерних предприятиях.
Президент Беларуси отметил, что предприятие, не останавливаясь на достигнутом, продолжает развиваться. Он также заявил, что за высокими достижениями стоит кропотливые и добросовестный труд большого и дружного коллектива. Особые слова признательности глава государства адресовал ветеранам, заложившим производственные традиции, а также передали молодежи знания, опыт и любовь к профессии.
Лукашенко убежден, что и в дальнейшем комбинат будет покорять новые сладкие вершины, внедряя производство самые прорывные идеи, необычные новации и технологии.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал про бесценный дар, поздравляя католиков Беларуси с Рождеством.
Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать на Рождество Христово 25 декабря у католиков и протестантов.
А еще мы собрали информацию про Новый год 2026 в Минске и по всей Беларуси: программа мероприятий на 31 декабря и 1 января, где встретить и куда сходить.