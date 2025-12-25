«Почти не прибавлял в весе, кожа желтела»: эти симптомы указывали на редчайшую болезнь у полуторамесячного малыша

Младенец поступил в стационар с плохой прибавкой в весе и желтушным оттенком кожи. УЗИ показало, что желчный проток частично перекрыт небольшим камнем. Ребенка отправили на лечение, которое улучшило отток желчи и помогло добиться стабильного набора веса. Сейчас малыш выписан и находится под наблюдением. Врачи предполагают, что одной из причин патологии могли стать погрешности в питании матери во время беременности.