«Почти не прибавлял в весе, кожа желтела»: эти симптомы указывали на редчайшую болезнь у полуторамесячного малыша

В Балаковской городской клинической больнице зафиксирован редчайший случай: у полуторамесячного ребенка диагностировали желчнокаменную болезнь, характерную обычно для взрослых и пожилых людей. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на пресс-службу учреждения.
— За 30 лет практики это лишь второй подобный случай на моей памяти! Раньше желчнокаменная болезнь считалась заболеванием пожилых людей, но теперь встречается и у подростков, и даже у новорожденных, — рассказала заместитель главного врача по оказанию медицинской помощи детям Алла Николаевна Кудрявцева.
Младенец поступил в стационар с плохой прибавкой в весе и желтушным оттенком кожи. УЗИ показало, что желчный проток частично перекрыт небольшим камнем. Ребенка отправили на лечение, которое улучшило отток желчи и помогло добиться стабильного набора веса. Сейчас малыш выписан и находится под наблюдением. Врачи предполагают, что одной из причин патологии могли стать погрешности в питании матери во время беременности.
